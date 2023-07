DJ MÄRKTE EUROPA/Rezessionssorgen bremsen - Astrazeneca stark unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen haben am Montag leicht zur Schwäche geneigt. Nachdem der DAX und auch der Euro-Stoxx-50 im ersten Halbjahr 2023 knapp 16 Prozent an Wert zugelegt hatten, verlor der DAX zum Einstieg in das zweite Halbjahr 0,4 Prozent auf 16.081 Zähler. Der Euro-Stoxx-50 schloss nur hauchdünn im Minus bei 4.398 Punkten.

Insgesamt verlief das Geschäft schleppend, auch weil an der Wall Street nur ein verkürzter Handel stattfand und sich dort fast nichts tat. Am Dienstag bleibt dort die Börse wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen.

Ein kleiner Dämpfer kam am Nachmittag von einem schwächeren ISM-Index für das verarbeitende US-Gewerbe. Die Daten entfachten bei dem ein oder anderen Akteur wieder Rezessionsängste. Der Index war im Juni tiefer in den Kontraktionsbereich gesunken, obwohl eine Verbesserung erwartet worden war.

Die Deutsche Börse feierte am Montag den 35. Geburtstag des Deutschen Aktienindex (DAX). Gestartet war er am 1. Juli 1988. Der DAX misst aktuell die Wertentwicklung der 40 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland. Wer von Anfang an dabei war, hätte sich über eine jährliche Durchschnittsrendite von rund 8 Prozent pro Jahr freuen dürfen Erst Mitte Juni hatte der Index ein Rekordhoch erreicht.

Studienergebnis drückt auf Astrazeneca

Für Astrazeneca ging es um 8 Prozent nach unten. Belastet wurde der Kurs vom Ergebnis einer Studie zu einem Lungenkrebs-Medikament. Von den Analysten von Jefferies hieß es, dass Phase-III-Ergebnisse erwartungsgemäß nicht sehr detailliert ausgefallen seien, was in diesem Fall auf einen weniger ausgeprägten Nutzen als erhofft hindeute. Die UBS-Analysten urteilten, dass der Pharmariese nicht wie üblich die klinische Signifikanz der Lungenkrebsbehandlung hervorgehoben habe.

Die Aktie des italienischen Versicherers Generali kletterte um 3,4 Prozent. Im Handel wurde auf einen Bericht in "La Repubblica" verwiesen, demzufolge die Aufsichtsbehörde der Finanzholding Delfin die Genehmigung erteilt habe, mehr als 10 Prozent des Kapitals von Generali zu halten. Der Antrag war am 17. April gestellt worden, nachdem Delfin aufgrund des Rückkaufs eigener Aktien durch Generali ohne eigenes Dazutun die 10-Prozent-Schwelle überschritten hatte. Mit der Genehmigung könne Delfin die Beteiligung weiter ausbauen, hieß es im Handel.

Continental fielen mit einem Minus von 3,8 Prozent deutlich zurück. Im Handel wurden Spekulationen genannt, die Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal könnten enttäuschen.

Thyssenkrupp gewannen 0,5 Prozent. Die Aktien der Wasserstoff-Tochter Nucera dürften laut Angaben aus dem Handel zu 20 Euro je Anteilsschein zugeteilt werden. Die Preisspanne für Nucera liegt zwischen 19 und 21,50 Euro. Die Erstnotiz in Frankfurt ist für Freitag geplant.

Porsche Holding SE verbilligten sich um 3,3 Prozent oder 1,82 Euro. Die Aktie wurde aber ex Dividende von 2,56 Euro gehandelt.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.398,15 -0,94 -0,0% +15,9% Stoxx-50 3.988,32 -15,60 -0,4% +9,2% Stoxx-600 460,98 -0,95 -0,2% +8,5% XETRA-DAX 16.081,04 -66,86 -0,4% +15,5% FTSE-100 London 7.527,26 -4,27 -0,1% +1,1% CAC-40 Paris 7.386,70 -13,36 -0,2% +14,1% AEX Amsterdam 776,44 +2,50 +0,3% +12,7% ATHEX-20 Athen 3.135,94 +37,28 +1,2% +39,3% BEL-20 Brüssel 3.542,34 -0,84 -0,0% -4,3% BUX Budapest 50.351,40 -154,33 -0,3% +15,0% OMXH-25 Helsinki 4.458,43 +38,56 +0,9% -8,4% ISE NAT. 30 Istanbul 6.682,98 +286,84 +4,5% +12,4% OMXC-20 Kopenhagen 2.024,73 -15,60 -0,8% +10,3% PSI 20 Lissabon 5.920,31 +67,87 +1,1% +4,6% IBEX-35 Madrid 9.644,80 +51,80 +0,5% +17,2% FTSE-MIB Mailand 28.446,90 +216,07 +0,8% +19,1% OBX Oslo 1.119,64 +10,98 +1,0% +2,7% PX Prag 1.285,18 +10,03 +0,8% +6,9% OMXS-30 Stockholm 2.294,59 -15,31 -0,7% +12,3% WIG-20 Warschau 2.078,46 +18,08 +0,9% +16,0% ATX Wien 3.178,40 +23,49 +0,7% +2,1% SMI Zürich 11.219,15 -61,14 -0,5% +4,6% * zu Vortagsschluss Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,44 +0,05 -0,14 US-Zehnjahresrendite 3,85 +0,01 -0,03 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 18:04 Uhr % YTD EUR/USD 1,0916 +0,1% 1,0916 1,0922 +2,0% EUR/JPY 157,78 +0,2% 157,45 157,78 +12,4% EUR/CHF 0,9780 +0,2% 0,9766 0,9771 -1,2% EUR/GBP 0,8601 +0,1% 0,8592 0,8592 -2,8% USD/JPY 144,53 +0,2% 144,43 144,46 +10,2% GBP/USD 1,2692 -0,1% 1,2678 1,2712 +4,9% USD/CNH (Offshore) 7,2526 -0,2% 7,2531 7,2670 +4,7% Bitcoin BTC/USD 31.051,87 +1,6% 30.642,50 30.017,89 +87,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,87 70,64 +0,3% +0,23 -10,7% Brent/ICE 75,84 75,41 +0,6% +0,43 -8,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,18 37,10 -7,9% -2,93 -53,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,14 1.920,08 +0,3% +6,06 +5,6% Silber (Spot) 22,93 22,78 +0,7% +0,15 -4,3% Platin (Spot) 912,50 905,38 +0,8% +7,13 -14,6% Kupfer-Future 3,78 3,74 +1,2% +0,04 -0,8% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

