Auch eine positive Analysteneinschätzung konnten der Aktie von Novo Nordisk zum Wochenstart nicht ins Plus verhelfen. Die US-Bank JPMorgan bestätigte vor den Zahlen zum zweiten Quartal, die am 10. August veröffentlicht werden, ihr "Overweight"-Rating für die Aktie. Das Papier ging am Ende mit einem Minus von 1,5 Prozent auf 1.082,60 Dänische Kronen aus dem Handel.JPMorgan bestätigte zudem auch das Kursziel von 1.200 dänischen Kronen. Analyst Richard Vosser rechnet in einer am Montag vorliegenden ...

