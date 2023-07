Die Aktie von Tesla konnte zum Wochenstart ordentlich zulegen. Das Papier ging am Ende des verkürzten Handels mit einem Plus von 6,9 Prozent auf 279,82 Dollar aus dem Handel. Damit war Tesla hinter Lucid Group der zweitstärkste Wert des Tages im Nasdaq 100. Überraschend gute Eckdaten für Produktion und Absatz im zweiten Quartal haben die Aktie beflügelt.Tesla hat im abgelaufenen Jahresviertel knapp 480.000 Autos produziert und gut 466.000 Stück ausgeliefert, was die Erwartungen von Analysten bei ...

