Obstanbau spielt in Österreich eine bedeutende Rolle. Zwei Drittel der Konsument:innen essen täglich Obst. Anlässlich des Internationalen Tags der Früchte, der traditionell am 1. Juli gefeiert wird, werft Agrarmarkt Austria Marketing GmbH einen Blick auf den Obstanbau in Österreich und die Entwicklungen im Handel. Marillen Foto © AMA GENUSS REGION pov.at 1. Juli...

Den vollständigen Artikel lesen ...