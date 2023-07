Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein starkes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2023 beläuft sich die Anlagerendite auf hohem Niveau von 10.52%.Zürich - Der Fonds Streetbox Real Estate Fund weist erneut ein starkes Geschäftsjahr aus: Per 31. März 2023 beläuft sich die Anlagerendite auf hohem Niveau von 10.52% und die Eigenkapitalrendite («Return on Equity») beträgt 10.06%. Das vergangene sehr positive Geschäftsjahr erlaubt es, die bisher höchste steuerbefreite Dividende von CHF 15.20 pro Anteil auszuschütten. Der Fonds wächst weiter mit...

