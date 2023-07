Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: AG Capital, CEO Karl Lankmayr: "Beim ersten Touchpoint ein bisschen was hinter die Brandmauer bringen"AG Capital, CEO Karl Lankmayr: "Beim ersten Touchpoint ein bisschen was hinter die Brandmauer bringen" Die AG Capital ist Direct Funding Partner der Börse Wien und arbeitet an den IPOs der Zukunft. Die neue Beteiligungsgesellschaft aus Österreich ist in den Segmenten Wachstums- und Anschlussfinanzierung sowie Buy-out tätig. CEO Karl Lankmayr: "Wir sind brachenagnostisch. Wir machen keine Startups oder Immobilien." Das Geld kommt zu jeweils einem Drittel aus dem European Investment Fund, der Raiffeisen-Banken-Gruppe sowie von institutionellen Investoren wie Pensionskassen oder Versicherungen. "Und ...

