Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag zunächst unentschlossen. Schon am Vortag war der Wochenauftakt und damit auch der Start in das zweite Semester eher durchwachsen verlaufen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag zunächst unentschlossen. Schon am Vortag war der Wochenauftakt und damit auch der Start in das zweite Semester eher durchwachsen verlaufen. An diesem Dienstag nun müssen Investoren im weiteren Verlauf noch auf die Impulse der Wall Street verzichten, da diese wegen des Unabhängigkeitstages (Independence Day) geschlossen bleibt.

