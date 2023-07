Der ausgewiesene Retail-Experte Jérôme Gilg wird per 1. August 2023 seine Tätigkeit als CEO bei Conforama Schweiz aufnehmen.Morges - Der ausgewiesene Retail-Experte Jérôme Gilg wird per 1. August 2023 seine Tätigkeit als CEO bei Conforama Schweiz aufnehmen. Jérôme Gilg verfügt über profunde Kenntnisse des Schweizer Detailhandels sowie über langjährige operative und strategische Erfahrung. Er startete seine Retail-Karriere im Jahr 2000 im Verkauf bei Carrefour in der Schweiz. 2004 wechselte er zur Jumbo-Gruppe...

Den vollständigen Artikel lesen ...