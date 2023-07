Mit 155 MW ist einer der größten Solarparks Deutschlands im Landkreis Prignitz in Betrieb gegangen. Der Strom wird über ein PPA vermarktet. Die Hamburger CEE Group und Goldbeck Solar haben mit dem Solarpark Döllen eine der aktuell größten Freiflächenanlagen in Deutschland in Betrieb genommen. Wie die Unternehmen mitteilten, verfügt er über eine installierte Leistung von 154,77 Megawatt Peak und befindet sich in Gumtow im Landkreis Prignitz in Brandenburg. Der Strom soll künftig über einen bilateralen ...

