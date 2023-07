Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in der Schweiz ist im Juni auf 1,7% und damit in den Zielbereich der schweizerischen Nationalbank (SNB) gesunken, berichten die Analysten der NORD/LB.Im Mai habe die Rate noch bei 2,2% gelegen. Der Einkaufsmanagerindex für die deutsche Industrie habe im Juni um weitere 2,6 Punkte auf 40,6 Zähler nachgegeben. Die Wachstumsschwelle, die bei diesem Index bei einem Wert von 50 beginne, rücke damit immer weiter weg. In der Eurozone sei der entsprechende Index um 1,4 Punkte auf 43,4 Zähler gesunken. Vor allem anhaltend dünne Neuaufträge seien für die Rückgänge verantwortlich. Ein Beschäftigungsabbau habe sich dagegen noch nicht eingestellt, der Personalzuwachs verlangsame sich allerdings. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...