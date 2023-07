Zum Jubiläum freut sich Too Good To Go in der Schweiz über 7100 Partnerbetriebe und mehr als 2,1 Millionen User.Zürich - Das Social-Impact-Unternehmen Too Good To Go, das mit der gleichnamigen App bereits in 17 Ländern Lebensmittel vor der Verschwendung bewahrt, ist seit 2018 in der Schweiz aktiv. Dank 2,1 Millionen Usern in der Schweiz sowie mehr als 7100 Partnerbetrieben wurden bereits über 8 Millionen Überraschungspäckli gerettet. In der Schweiz werden jährlich über 2,8...

