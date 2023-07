FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.07.2023 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS AIRTEL AFRICA PRICE TARGET TO 175 (195) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 378 (400) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS LIONTRUST ASSET MANAGEMENT TARGET TO 1000 (1040) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PETROFAC PRICE TARGET TO 90 (200) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 13300 (13500) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6700 (7000) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' - PRICE TARGET 11000 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HALEON PRICE TARGET TO 340 (350) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1340 (1335) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES FORESIGHT GROUP PRICE TARGET TO 560 (540) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 2200 (2780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4400 (4800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 150 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PERSIMMON TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1090 (1600) PENCE - JPMORGAN CUTS REDROW PRICE TARGET TO 370 (440) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 94 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 580 (740) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN PLACES CENTRICA AND DRAX ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN PLACES TAYLOR WIMPEY AND VISTRY ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS DUNELM TO 'UNDERPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1000 (1300) PENCE - RPT/DZ CUTS FAIR VALUE FOR ASTRAZENECA TO 11000 (11800) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (105) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Das sind die KI-Gewinner Der kostenlose Report zur KI-Revolution: Diese 5 Aktien müssen auf Ihre Watchlist! Hier klicken