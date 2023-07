EQS-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square Advisory Services S.à.r.l.: Eyemaxx Real Estate AG - Zwischenbericht Juli 2023



04.07.2023 / 11:31 CET/CEST

Eyemaxx Real Estate AG - Zwischenbericht Juli 2023



• Stand Prüfung zur rechtmäßigen Bestellung der Sicherheiten Anleihe 2020/2025

• M&A Prozess auf Ebene der Eyemaxx International Holding & Consulting GmbH (EMI)

Ausführlicher Bericht über die Verwertungsprozesse auf Objekt- und Projektebenen

Genf, den 04. Juli 2023: In unserer Funktion als gemeinsamer Vertreter der Eyemaxx Real Estate AG Anleihen 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3 / WKN: A2GSSP) und 2019/2024 (ISIN: DE000A2YPEZ1 / WKN: A2YPEZ) sowie der Pflichtwandelanleihe 2021/2022 (ISIN: DE000A3E5VR6 / WKN A3E5VR) möchten wir Sie gerne über die Entwicklungen in den Insolvenzverfahren der Eyemaxx Real Estate AG informieren.



In unserer letzten Gläubigerinformation haben wir Sie über die neue Vertretung der besicherten Anleihegläubiger (Anleihe 2020/2025) und über die denkbare Anfechtungsmöglichkeit der bestellten österreichischen Sicherheiten informiert.





Stand Prüfung zur rechtmäßigen Bestellung der Sicherheiten Anleihe 2020/2025





In einer Abstimmung ohne Versammlung vom 21. - 25. März 2022 wurde Herr RA Meyer zu Schwabedissen der Rechtsanwaltskanzlei mzs Rechtsanwälte, zum neuen gemeinsamen Vertreter der besicherten Anleihe 2020/2025 gewählt.



Zu Beginn des Verfahrens ist man basierend auf den damals vorliegenden Informationen davon ausgegangen, dass die österreichischen Sicherheiten (insbesondere Liegenschaftshypotheken), die von Tochtergesellschaften der Emittentin upstream zu Gunsten von Anleihegläubigern gewährt wurden, ordnungsgemäß bestellt wurden und einer Anfechtung standhalten. Zwischenzeitlich hatte sich jedoch herausgestellt, dass die Bestellung der Sicherheiten aufgrund unerlaubter Einlagenrückgewähr zumindest in nicht unbeträchtlichem Umfang rechtsunwirksam sein könnte. Das One Square von einer spezialisierten österreichischen Anwaltskanzlei vorliegende vorläufige Gutachten bestätigt dies.



In diesem vorläufigen Gutachten wird ausgeführt, dass solche Upstream Sicherheiten in Österreich für deren rechtswirksame Bestellung einer 'betrieblichen Rechtfertigung' bedürfen. Eine solche betriebliche Rechtfertigung scheint nicht oder zumindest nicht im vollen Umfang vorzuliegen, was zur (teilweisen) Rechtsunwirksamkeit führen würde. Eine solche (teilweise) Rechtsunwirksamkeit wirkt nach Ansicht der österreichischen Anwaltskanzlei auch gegenüber dem in das österreichische Grundbuch als Pfandnehmer eingetragenen Sicherheitentreuhänder, weil dieser als Vertreter der Anleihegläubiger die unerlaubte Einlagenrückgewähr hätte erkennen müssen.



Im Umfang einer solchen Unwirksamkeit steht dem betreffenden Sicherheitenbesteller das Recht zur Löschung der Hypothek zu und es kommen die Verwertungserlöse aus diesen Projekten im Umfang einer solchen Unwirksamkeit letztlich allen Gläubigern anteilig zugute.



Herr RA Meyer zu Schwabedissen hat in seiner Funktion als Gemeinsamer Vertreter der Anleihegläubiger 20/25 zunächst RA Dr. Christoph Stapf, Wien, mit der Klärung zur Frage zur rechtmäßigen Bestellung der Sicherheiten der Anleihe beauftragt. Im September 2022 hat Herr RA Meyer zu Schwabedissen dann aus nicht näher genannten Gründen Herrn RA Dr. Stefan Kofler, Innsbruck, als neuen Experten beauftragt.



Nach Aussagen der Insolvenzverwaltung, die die Rechtsansicht, der von One Square eingeschalteten österreichischen Anwaltskanzlei teilt, wurde sowohl im Rahmen eines persönlichen Gesprächs als auch im Rahmen von (Online-) Besprechungen versucht, bezüglich der Frage eines Verstoßes gegen das Verbot der Einlagenrückgewähr im Zusammenhang mit der Besicherung der Anleiheforderungen eine Einigung zu erzielen. Diese Gespräche blieben jedoch bislang insgesamt nahezu ergebnislos.



Bisher konnte nur eine mündliche Einigung hinsichtlich des auf die Anleihegläubiger entfallenden Erlöses aus dem Verkauf des Objekts Graz/Grabenstraße erzielt werden. Vereinbart ist, dass ein gemeinsamer Treuhänder bestellt wird, seitens der Anleihegläubiger in eine Löschung der auf diesem Objekt eingetragenen Hypothek eingewilligt wird und eine Verteilung in einem gerichtlichen Verfahren geklärt wird.



Die gerichtliche Klärung der Frage der Rechtwirksamkeit der Bestellung von Liegenschaftshypotheken kann sich über mehrere Instanzen und sohin bis zur finalen Entscheidung über viele Jahre ziehen. One Square bemüht sich daher, zu dieser Frage eine einvernehmliche Lösung zu finden, weil ansonsten die Ausschüttung der Verwertungserlöse um viele Jahre verzögert wird.





M&A Prozess auf Ebene der Eyemaxx International Holding& Consulting GmbH (EMI)





Der M&A Prozess wird fortgesetzt. Das höchste, im Rahmen des M&A Prozess eingegangene Gesamtangebot für sämtliche Assets (ausgenommen die Projekte zur Anleihebesicherung und das Projekt Hennersdorf) wurde in Absprache mit dem Gläubigerausschuss nicht angenommen und es wurde beschlossen, die Beteiligungen/Immobilienprojekte im Rahmen der Einzelverwertung zu verkaufen.



Die Verwertungsbemühungen werden durch die herausfordernden Entwicklungen am Immobilienmarkt (signifikant gestiegene Baukosten und Finanzierungskosten sowie Zurückhaltung auf Käuferseite) erheblich erschwert.





Verwertungsprozesse auf Objekt- und Projektebenen - österreichisches Verfahren





Beteiligung der EMI an der Eyemaxx Jablonec nad Nisou

Die Insolvenzverwaltung konnte einen Erlös von € 130.000 erzielen.



Eyemaxx Development Holding GmbH - Liegenschaft und Produktionsanlage in Nitra (Slowakei) / 40% Beteiligung an der VST Verbundschalungstechnik s.r.o

Die Insolvenzverwaltung erhielt ein Angebot von insgesamt € 1.920.000 für die Liegenschaft und die Beteiligung an der VST Verbundschalungstechnik s.r.o. Die Kaufpreiszahlungen sind eingegangen.



62,5% Beteiligung an der FISCAL Services s.r.o. Bratislava über die TC Real Estate Development Immobilien GmbH

Aus der Verwertung fließen der Mitgesellschafterin, der TC Real Estate GmbH - mit Zustimmung des Gläubigerausschusses der EMI - in Höhe von € 8.000.000 (abzüglich allenfalls anfallender Steuerbelastungen) zu. Davon sind bislang € 2.447.602,97 auf dem Insolvenzanderkonto der EMI eingegangen. Die Restzahlung soll bis Ende 2023 erfolgen.



Beteiligungen über Projektgesellschaften an Liegenschaften und ein Immobilienprojekt in Serbien

Aufgrund der wirtschaftlichen Lage dieser Gesellschaften wurde (nach Erörterung mit dem Insolvenzverwalter der EMI) die Einleitung von Insolvenzverfahren in Serbien in die Wege geleitet. Entsprechende Insolvenzverfahren wurden eröffnet. Konkrete Ergebnisse liegen bislang nicht vor.



Eyemaxx Brehmstraße GmbH & Co KG - Liegenschaft in Wien

Der Insolvenzverwalter der EMI steht seit längerer Zeit in Verhandlungen mit einem potentiellen Interessenten. Konkrete Ergebnisse liegen bislang nicht vor.



Liegenschaft der EMI in Hennersdorf

Es konnte ein Angebot über € 510.000 erreicht werden. Aus dem erzielten Verwertungserlös kann nach Abdeckung einer Hypothek voraussichtlich ein Betrag von rund € 39.000 in die "freie" Insolvenzmasse der EMI fließen.



Eyemaxx Development Building Techn. Sol. GmbH - Graz Grabenstraße

Die Liegenschaft wurde nach Einholung einer Stellungnahme des Sachverständigen (Dr. Reinberg) und Genehmigung des Gläubigerausschusses zu einem Preis von € 1.915.000 verkauft. Durch den erzielten Kaufpreis ist es sowohl möglich, das vorrangige Pfandrecht zu befriedigen als auch die auf dieser Liegenschaft pfandrechtlich besicherte Forderung der Anleihegläubiger zu bezahlen.



Wie vorangehend beschrieben, gibt es eine mündliche Einigung hinsichtlich des auf die Anleihegläubiger entfallenden Erlöses aus dem Verkauf des Objekts Graz/Grabenstraße. Vereinbart ist, dass ein gemeinsamer Treuhänder bestellt wird, seitens der Anleihegläubiger in eine Löschung der auf diesem Objekt eingetragenen Hypothek eingewilligt wird und eine Verteilung des Erlöses von € 830.000 in einem gerichtlichen Verfahren geklärt wird.





Verwertungsprozesse auf Objekt- und Projektebenen - deutsches Verfahren





Innerhalb der Eyemaxx Unternehmensgruppe dienten in der Vergangenheit im Wesentlichen nur zwei GmbHs als Komplementärgesellschaften für diverse in der Rechtsform der GmbH & Co. KG organisierte Kommanditgesellschaften. Diese GmbHs befanden sich zum einen nicht im Zugriffsbereich der Eyemaxx Unternehmensgruppe. Zum anderen drohte die Handlungsunfähigkeit einzutreten, sofern durch die Insolvenz einer der Kommanditgesellschaften auch die Komplementär-GmbH hätte Insolvenz beantragen müssen. Es wurden zahlreiche Wechsel der Komplementärgesellschaften vorgenommen, in welchen werthaltige Vermögensgegenstände vermutet wurden.



Der Erwerb der als neue Komplementärgesellschaften vorgesehenen UGs erfolgte mit einem Stammkapital in Höhe von je € 1.000, um die Kosten so gering wie möglich zu halten und den Komplementärtausch zur Ermöglichung einer Verwertung so schnell wie möglich vornehmen zu können.



Eyemaxx Lifestyle Develoment 1 GmbH & Co. KG

Das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 1 GmbH & Co. KG genügt vorrausichtlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen. Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 1 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt.



Eyemaxx Lifestyle Thomasium UG & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Thomasium UG & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 25 UG & Co. KG. Diese erwarb im Mai 2021 ein 104.000 qm Grundstück in der Nähe Berlins zur Bebauung mit Doppel-, Reihen- und Mehrfamilienhäusern sowie Tiefgaragen (400/250). Eine Finanzierung für das Bauvorhaben konnte nicht gefunden werden und der angestrebte Verkauf scheiterte. Über die Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Thomasium UG & Co. KG genügt vorrausichtlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen. Vielmehr ist der Grundbesitz der Eyemaxx Lifestyle Development 25 UG & Co. KG mit Blick auf die aktuellen Marktverhältnisse wertausschöpfend mit Grundpfandrechten (rd. € 44 Mio.) belastet, sodass voraussichtlich kein Übererlös erzielbar ist.



Eyemaxx Lifestyle Development 4 GmbH & Co. KG

Für die Gesellschaft wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Eyemaxx Lifestyle Development 4 GmbH & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 5 GmbH & Co.KG.



Diese wurde 2015 gegründet und hat zusammen mit der Eyemaxx Lifestyle Development 4 GmbH & Co. KG das Projekt "Waldalgesheim Pflege und Wohnen ", durchgeführt. Das Pflegeheim wurde bereits vor Baubeginn 2015 im Rahmen eines Forward-Sales verkauft.



Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 5 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens wurde das Projekt "Atrium Bamberg" für einen Kaufpreis von € 21,5 Mio. veräußert. Der Grundbesitz des betreffenden Projekts war wertausschöpfend belastet, sodass im Rahmen der noch andauernden Kaufvertragsabwicklung keine Übererlöse generiert werden können/konnten. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vorrausichtlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 6 GmbH & Co. KG

Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 6 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Eyemaxx Lifestyle Development 6 hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 7 GmbH & Co. KG über deren Vermögen ebenfalls ein Insolvenzantrag gestellt wurde. Die Gesellschaften sollten das Projekt "Lindenauer Hafen" in Leipzig entwickeln. Jedoch wurde der betreffende Grundbesitz bereits im Jahr 2016 veräußert, sodass die Gesellschaften über keinen Grundbesitz mehr verfügen und ihr Vermögen vermutlich nicht genügt, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 10 GmbH & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle 10 GmbH & Co. KG hält eine Beteiligung an der Vivaldi-Höfe GmbH & Co. KG über deren Vermögen ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde.



Die Gesellschaft hat das Projekt "Vivaldi-Höfe" in Berlin entwickelt. Das Projekt war bereits vor der Eröffnung des Insolvenzverfahrens vollständig veräußert. Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 10 GmbH & Co. KG wurde ebenfalls das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Vermögen der Gesellschaft genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 11 GmbH & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Development 11 GmbH & Co. KG war für die Entwicklung des Projektes "The Cubes", Wohnungen und Mikroapartments in Bonn zuständig. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Bis auf 19 verbliebene Eigentumswohnungen nebst Stellplätzen wurde das Objekts bereits vollständig veräußert. Das Vermögen genügt vermutlich nicht um alle Gläubiger der Gesellschaft zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 12 GmbH & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Development 12 GmbH & Co. KG hat für den Bau eines Hotels oder Serviced Apartments ein Grundstück in Essen erworben und dieses bereits vor einigen Jahren wieder veräußert. Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 12 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaft genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 13 GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der Sonnenhöfe GmbH & Co. KG. Das Projekt umfasst 18 Mehrgeschossige Wohn- und Bürogebäude. Alle Bauabschnitte wurden fertiggestellt und an die jeweiligen Käufer übergeben. Mittelzuflüsse sind nach bisherigen Erkenntnissen nicht mehr zu erwarten. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Vermögen der Gesellschaft genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Hotel Kaiserlei UG & Co. KG. Das Projekt "Hotel Kaiserlei" wurde fertiggestellt und an einen Pächter übergeben. Das Projekt konnte nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Eyemaxx Real Estate AG zu einem Kaufpreis von € 16,3 Mio. verkauft werden. Der Kaufpreis wurde zwischenzeitlich entrichtet und die vorrangigen Grundpfandrechtsgläubiger bedient. Allerdings befinden sich noch umfängliche Rückstellungsbeträge auf einem Notaranderkonto für im Kaufvertrag zugesagte Pachtgarantien und Mangelbeseitigungsarbeiten. Die Endabwicklung des Kaufvertrages dauert noch an. Auf ein von der Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG an die Eyemaxx Hotel Kaiserlei UG & Co. KG ausgereichtes Gesellschafterdarlehen, konnte ein Betrag von € 2,5 Mio. zurückgezahlt werden, der sodann ebenfalls durch Rückzahlung eines von der Eyemaxx Real Estate AG an die Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG vergebenen Darlehens an die Eyemaxx Real Estate AG weitergereicht wurde.



Eyemaxx Lifestyle Development 15 UG & Co. KG

Die Gesellschaft entwickelte das Projekt "Berlin Schützenstraße" (Hotel und Büros). Das Hotel wurde an die ACHAT-Gruppe verpachtet und bezogen. Eine Insolvenz konnte zunächst abgewendet werden. Die Verwertungsbemühungen gestalten sich im aktuellen Umfeld als schwierig. Die Generierung eines Übererlöses über die Belastungen im Grundbuch hinaus erscheint fraglich.



Eyemaxx Lifestyle Development 16 GmbH & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Development 16 GmbH & Co. KG hat mit der Blue Ocean Real Estate GmbH ein Joint-Venture zur Verwirklichung eines Hotelprojektes in Hamburg gegründet. Die Eyemaxx Lifestyle Development 16 GmbH & Co. KG hielt eine Beteiligung an der Buxtehuder Straße GmbH & Co. KG, die zu einem Kaufpreis von € 500 verkauft wurde. Hintergrund war, dass der Grundbesitz wertausschöpfend belastet war. Mitverkauft wurde ein Gesellschafterdarlehen, dessen Kaufpreis auf € 117.000 festgesetzt wurde. Der Kaufvertrag ist vollständig vollzogen und der Kaufpreis realisiert.



Die weitere Beteiligung Buxtehuder Straße Verwaltungs GmbH wurde für € 12.500 ebenfalls an den Käufer veräußert. Der Kaufvertag ist vollständig vollzogen und der Kaufpreis realisiert.



Der Eyemaxx Real Estate AG sind hierdurch € 115.000 zugeflossen.



Eyemaxx Lifestyle Development 17 GmbH & Co. KG

Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 17 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Eyemaxx Lifestyle Development 17 GmbH & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 23 GmbH & Co. KG mit dem Zweck der Errichtung eines Bürokomplexes in Schönefeld. Ein Insolvenzantrag wurde gestellt und das Verfahren eröffnet. Der Grundbesitz der Eyemaxx Lifestyle Development 23 GmbH & Co. KG, ein unbebautes Grundstück, ist wertausschöpfend belastet. Die Verwertung gestaltet sich mit Blick auf die aktuellen Marktverhältnisse herausfordernd. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 18 UG & Co. KG

Eyemaxx Lifestyle Development 18 UG & Co. KG hielt eine Beteiligung an der MainGate WAYV Offenbach UG zusammen mit der 6B47 Germany GmbH. Das Projekt umfasst den Bau eines 18stöckigen Gebäudes auf der Hafeninsel in Offenbach. Die MainGate Offenbach UG hat ein STaRUG-Verfahren durchlaufen. Der Finanzierer und Grundpfandrechtsgläubiger hat zwischenzeitlich eine sog. Call-Option auf die von der Eyemaxx Lifestyle Development 18 UG & Co. KG an der MainGate Tower Offenbach UG gehaltenen Geschäftsanteile für einen symbolischen Kaufpreis von € 1 gezogen. Damit verfügt die Eyemaxx Lifestyle Development 18 UG & Co. KG über keine wesentlichen Vermögenswerte mehr.



Eyemaxx Lifestyle Development 19 GmbH & Co. KG

Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 19 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Eyemaxx Lifestyle Development 19 GmbH & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 20 GmbH & Co. KG. Über das Vermögen wurde ebenfalls ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 21 UG & Co. KG

Die Eyemaxx Lifestyle Development 21 UG & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 22 UG & Co. KG. Die Eyemaxx Lifestyle Development 22 UG & Co. KG hielt ihrerseits 88 % an der Eyemaxx Alfred-Döblin-Allee GmbH mit dem Zweck des Baus eines Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die Geschäftsanteile wurden mittels Ausübung einer Call-Option des Finanziers und Pfandrechtsgläubigers übertragen. Die Geschäftsanteile werden nicht mehr von der Eyemaxx Lifestyle 22 UG & Co. KG gehalten. Das Vermögen der Gesellschaften ermöglicht vermutlich keine Rückflüsse an die Eyemaxx Real Estate AG.



Eyemaxx Lifestyle Development 24 GmbH & Co. KG

Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 24 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaft genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Lifestyle Development 26 GmbH & Co. KG

Die Gesellschaft diente nur der Ankaufsprüfung. Über das Vermögen der Eyemaxx Lifestyle Development 26 GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Lifestyle Development 27 GmbH & Co. KG. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Lifestyle Holding GmbH & Co. KG

Über das Vermögen der Lifestyle Holding GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Lifestyle Holding GmbH & Co. KG hält eine Beteiligung an der Eyemaxx Development Park Apartments GmbH & Co. KG. Zweck war die Entwicklung von Park Apartments bei Potsdam. Die Anlage wurde bereits vor Baubeginn verkauft. Derzeit wird ein Gutachten, welches das Vorliegen von Baumängeln untersuchen soll, erstellt. Über das Vermögen der Eyemaxx Development Park Apartments GmbH & Co. KG wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Postquadrat Mannheim

Über das Vermögen der Postquadrat Mannheim GmbH wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Postquadrat Mannheim GmbH hält eine Beteiligung an der Stadtquartier Postquadrat Mannheim GmbH. Das Bauprojekt umfasst zwölf Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungsformen, wie Wohnen, Büro, Einzelhandel und Gastronomie. Über das Vermögen der Stadtquartier Postquadrat Mannheim GmbH wurde ebenfalls ein Insolvenzantrag gestellt. Der Grundbesitz der Gesellschaft ist mit valutierenden Grundpfandrechten in Höhe von rd. € 130 Mio. wertausschöpfend belastet. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Lifestyle Development Beta GmbH

Über das Vermögen der Lifestyle Development Beta GmbH wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Das Vermögen der Gesellschaft genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Eyemaxx Holding GmbH

Über das Vermögen der Eyemaxx Holding wurde ein Insolvenzantrag gestellt. Die Eyemaxx Holding GmbH hält Geschäftsanteile an der GELUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH. Die Gesellschaft ist Eigentümerin einer vermieteten Gewerbeimmobilie in Aachen. Der Grundbesitz dient als Sicherheit für die Anleihe 2020/2025 und ist insofern wertausschöpfend belastet. Über das Vermögen der GELUM Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Eyemaxx Holding GmbH hält zudem Geschäftsanteile an der Eyemaxx Real Estate Development GmbH. Über das Vermögen der Gesellschaft wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Das Vermögen der Gesellschaften genügt vermutlich nicht, um alle Gläubiger zu befriedigen.



Lifestyle Holding & Development GmbH & Co. KG

Die Lifestyle Holding & Development GmbH & Co. KG hält Beteiligungen an der BIRKART Zweite Grundstücksgesellschaft mbH (kein eigenes Vermögen), der BIRKART GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG und der LYRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH (kein eigenes Vermögen).



Die BIRKART GmbH & Co Grundstücksverwaltung KG hatte einen langfristigen Mietvertrag über ein Grundstück in der Lindleystraße, Frankfurt am Main, abgeschlossen.



Auf dem fremden Grund war vor vielen Jahren von der BIRKART GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG ein Logistikzentrum errichtet worden.



In den vergangenen Jahren wurde das Objekt von der BIRKART GmbH & Co. Grundstücksverwaltung KG vermietet. Die Mietzinserträge wurden zur Sicherheit für ein an die Eyemaxx Real Estate AG ausgereichtes Darlehen abgetreten. Es ist gelungen, den langfristigen Mietvertrag an eine EcoPark Frankfurt GmbH aus Monheim für einen Übertragungspreis von € 855.000,00 zu übertragen. Derzeit ist jedoch noch ungewiss, ob dieser Betrag vollständig zur Begleichung bestehender Verbindlichkeiten benötigt wird, oder zu einem bestimmten Anteil an die Lifestyle Holding & Development GmbH & Co. KG ausgekehrt werden kann.



Ferner hat die Schuldnerin auf der Basis eines Erbpachtvertrags ein bebautes Grundstück im Würzburger Hafen gepachtet. Das Grundstück dient als Sicherheit für die Gläubiger der Anleihe 2020/2025 und ist insofern wertausschöpfend belastet. Die Mietzinsen sind ebenfalls als Sicherheit an die Gläubiger der Anleihe 2020/2025 abgetreten.



Über das Vermögen der LYRA Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH wurde ein Insolvenzantrag gestellt.



Die von der Eyemaxx Real Estate AG gehaltenen Beteiligungen hat der Insolvenzverwalter zuletzt vorsichtig mit einem Wert von insgesamt € 4.024 berücksichtigt.



Seitens des Insolvenzverwalters für werthaltig erachtete Darlehensrückzahlungsansprüche (DE-Verfahren) in Summe von € 500.013



Aus einem Darlehen, welches die Schuldnerin an die Eyemaxx Lifestyle Development 16 GmbH & Co. KG (s.o.) vergeben hatte, konnte eine Teilrückzahlung in Höhe von € 115.000 realisiert werden. Der Betrag wurde dem für das deutsche Insolvenzverfahren eingerichteten Sonderkonto gutgeschrieben.



Ein Darlehen der Schuldnerin an die Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG (s.o.) war zumindest in Höhe von € 2.500.000,00 werthaltig. Der Betrag wurde dem für das deutsche Insolvenzverfahren eingerichteten Sonderkonto gutgeschrieben. Voraussichtlich ist ein weiterer Teilbetrag eines Darlehensrückzahlungsanspruchs der Schuldnerin gegenüber der Eyemaxx Lifestyle Development 14 UG & Co. KG in Höhe von zumindest € 500.000,00 werthaltig.



Die weiteren Darlehensforderungen der Schuldnerin sind aufgrund der zahlreichen anhängigen Insolvenz(antrags)verfahren und der insofern gegebenen Nachrangigkeit lediglich mit € 1 angesetzt.



Mit einem Verfahrensende wird nicht vor 2025 gerechnet.



Anleihegläubiger und interessierte Anleger können sich weiterhin unter Eyemaxx@onesquareadvisors.com bei One Square registrieren.



Über One Square



One Square ist eine unabhängige Beratungsgruppe mit Standorten in München, Frankfurt, Düsseldorf, London und Genf und gehört zu den führenden Corporate Finance Adressen in Deutschland. Alle Partner und Teammitglieder verfügen über jahrelange Transaktions- & Restrukturierungserfahrung. Sie waren in führenden Beratungsgesellschaften, Investmentbanken sowie in geschäftsführenden Positionen von Unternehmen tätig. One Square hat seit 2009 über 160 Transaktionen erfolgreich durchgeführt und nimmt eine marktführende Stellung bei der Vertretung von Anleihegläubigern in Restrukturierungen und Insolvenzverfahren.





One Square Advisory Services S.à.r.l.

Rue de Lausanne 17,

CH-1201 Genf

Fax: +49-89-15 98 98-22

email: Eyemaxx@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com





