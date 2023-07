Die Marke VW hat eine Investition über eine Milliarde Euro bis 2026 für eine Produktoffensive in Südamerika angekündigt. Noch in diesem Jahr sollen in Brasilien die Elektromodelle ID.4 und ID. Buzz im Abo angeboten werden. Bis 2025 will Volkswagen in Südamerika 15 neue Elektro- und sogenannte Flex-Fuel-Fahrzeugmodelle (Verbrenner, die mit Ethanol oder Benzin sowie beliebigen Mischungen dieser Kraftstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...