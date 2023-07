Hallo zum "eMobility update". Das sind die News und Highlights der Elektromobilität in dieser Ausgabe: Bundesregierung hält an eMobility-Zielen fest ++ Euronics verkauft keine Aiways mehr ++ Neue Rekordzahlen von Tesla ++ Hofer-Filialen mit Ladesäulen ++ Und EnBW eröffnet kleinste Ladeparks Deutschlands ++ #1 - Bundesregierung hält an eMobility-Zielen fest Die Bundesregierung hält im Bereich Elektromobilität ...

