Am Dienstag haben die europäischen Börsen bei zurückhaltendem Geschäft leicht zugelegt. Der US-Feiertag spiegelte sich in dem unspektakulären Handelsgeschehen wider.Paris / London - Am Dienstag haben die europäischen Börsen bei zurückhaltendem Geschäft leicht zugelegt. Der US-Feiertag spiegelte sich in dem unspektakulären Handelsgeschehen wider. Leichte Gewinne der US-Börsen am Vorabend stützten unterdessen etwas. Der EuroStoxx 50 gewann am Mittag 0,1 Prozent auf 4402,32 Punkte. Der französische Cac 40 tendierte unterdessen kaum verändert...

