Seit Mitte April befand sich die Cewe-Aktie (WKN: 540390) in einem wochenlangen Abwärtstrend, doch seit einer Woche hat sich das Blatt gewendet. Das Papier des Fotodienstleisters legte in den vergangenen sieben Handelstagen um gut +12% zu. Was löste den jüngsten Kursaufschwung aus? Cewe vorgestellt Die CEWE Stiftung & Company KGaA ist einer der führenden internationalen Dienstleister im Bereich von Online-Druck- und Fotofinishing. Das Leistungsspektrum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...