Teilen: Hier ist, was Sie am Dienstag, den 4. Juli wissen müssen: Die Reserve Bank of Australia (RBA) hat entgegen den Markterwartungen ihren Leitzins nach der Juli-Sitzung unverändert gelassen. Unterdessen behauptet sich der US-Dollar am frühen Dienstag, nachdem er nach dem enttäuschenden ISM EMI für das verarbeitende Gewerbe am Montag gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...