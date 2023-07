Die Cuxhavener PNE AG realisiert fünf PV-Parks in Rumänien für Total Energies. PNE ist für die Entwicklung bis zur Baureife verantwortlich. Die deutsche PNE entwickelt Photovoltaikprojekte in Rumänien für die französische Total. Wie das Unternehmen aus Cuxhaven mitteilte, hat es sich mit TotalEnergies Renewables SAS auf den Verkauf von fünf Photovoltaik-Projekten in Rumänien geeinigt. Die in der Entwicklung befindlichen Projekte kommen zusammen auf eine Spitzenleistung von 208 Megawatt (MW). PNE ...

