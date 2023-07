Die Mercedes-Aktie hat in diesem Jahr zwar bereits eine Rendite von 17,5 Prozent erwirtschaftet. Inklusive Dividende liegen Anleger seit Jahresbeginn sogar 25,9 Prozent vorn. An der Marke von 76,00 Euro prallte das Papier jedoch zweimal ab und kommt seitdem nicht mehr wirklich in die Gänge. Geht es nach der Deutschen Bank ist das Potenzial jedoch noch lange nicht ausgeschöpft.Für Tim Rokossa, Analyst bei der Bank, bleibt der Autobauer einer der Top-Picks im Sektor. In einer Studie vom Dienstag schrieb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...