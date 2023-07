Dem gebeutelten Cannabis-Sektor wurde am Montag wieder etwas Leben eingehaucht. Mit mehr als 50 Prozent Kursplus an einem Tag hat das Cannabis-Unternehmen Canopy Growth für Schlagzeilen gesorgt. Grund waren jedoch keine weiteren Legalisierungsmaßnahmen, sondern ein Schuldverschreibungs-Deal. Auch Konkurrent Aurora Cannabis hat von dem kurzfristigen Aufschwung profitiert.Seit dem Höchststand im Oktober 2018 hat die Aktie von Aurora Cannabis 99,6 Prozent an Wert verloren. Den gestrigen Handelstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...