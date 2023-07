Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US97727L3096 WISeKey International Holding Ltd. 04.07.2023 US97727L4086 WISeKey International Holding Ltd. 05.07.2023 Tausch 2,5:1

US59564R6099 Biodexa Pharmaceuticals PLC 04.07.2023 US59564R7089 Biodexa Pharmaceuticals PLC 05.07.2023 Tausch 80:1

US05541T1016 BGC Partners Inc. 04.07.2023 US0889291045 BGC Partners Inc. 05.07.2023 Tausch 1:1

