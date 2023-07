DJ XETRA-SCHLUSS/DAX etwas leichter - Kursturbulenzen bei Covestro

FRANKFURT (Dow Jones)--An einem vergleichsweise ruhigen Handelstag ist es am am deutschen Aktienmarkt am Dienstag leicht nach unten gegangen mit den Kursen. Weil die Wall Street wegen des Unabhängigkeitstages geschlossen blieb, fehlten von dort frische Impulse. Der DAX gab um 0,3 Prozent auf 16.039 Punkte nach, auch die Anleihen tendierten etwas leichter. Entgegen der Erwartung leicht gesunkene deutsche Exporte hatten gleich am Morgen gezeigt, dass die Wirtschaft beim ehemaligen Exportweltmeister nicht rund läuft.

Dennoch optimistisch für den deutschen Aktienmarkt zeigte sich Markus Reinwald vom Helaba Research. Ende des Jahres sieht er den DAX bei 17.000 Zählern. Die Konjunkturstimmung habe sich zwar eingetrübt und erreiche Rezessionsniveau, die niedrige DAX-Bewertung spreche aber dafür, dass an der Börse bereits eine erneute Konjunkturschwäche eingepreist wurde.

Die Kurse der Immobilienunternehmen legten zu, während sich das heiß diskutierte Gebäudeenergiegesetz nun auf der Zielgraden befindet. Vonovia stiegen um 4,7 Prozent, LEG legten um 4,3 und TAG um 3,3 Prozent zu. Neue fundamentale Nachrichten zu dem Sektor gab es nicht, die Anleger hofften auf einen baldigen Zinsgipfel, hieß es lediglich. "Neues Spiel, neues Glück", so ein Händler mit Blick auf das gerade begonnene zweite Halbjahr.

Spekulation um Covestro sorgten für Achterbahnfahrt

Extrem volatil zeigten sich am Nachmittag Covestro. Die Aktie schloss als schwächster DAX-Wert 1,9 Prozent im Minus, war aber zwischenzeitlich um 8 Prozent abgerutscht. Auslöser war eine Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Abu Dhabi und OMV einen Zusammenschluss der Unternehmen Borouge und Borealis prüfen sollen, um ein Chemie- und Kunststoffunternehmen mit einem Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar zu schaffen. Damit entwich Übernahmefantasie bei Covestro, nachdem noch Mitte Juni Covestro als Übernahmeziel der Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) genannt worden war.

Der Windpark-Spezialist PNE verkauft fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energiekonzern Totalenergies. Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart. Die Aktie gab dennoch um 0,7 Prozent nach.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 16.039,17 -0,3% +15,19% DAX-Future 16.150,00 -0,3% +13,78% XDAX 16.033,73 -0,5% +15,60% MDAX 27.822,07 +0,5% +10,77% TecDAX 3.185,50 +0,3% +9,05% SDAX 13.487,09 +0,6% +13,09% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,15 -14 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 15 24 1 1.888,8 43,5 54,9 MDAX 28 21 1 357,7 14,7 17,5 TecDAX 19 11 0 327,1 10,9 17,0 SDAX 43 26 1 85,0 16,5 12,6

