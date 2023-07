DJ MÄRKTE EUROPA/Aktien mit Seitwärtstendenz - Covestro mit Achterbahnfahrt

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach kleinen Gewinnen zum Start sind die europäischen Aktienindizes am Dienstag im Handelsverlauf etwas zurückgekommen und schlossen knapp behauptet. Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 16.039 Punkte, der Euro-Stoxx-50 schloss mit 4.391 Zählern 0,2 Prozent im Minus. Der Handel verlief angesichts des Unabhängigkeitsfeiertags in den USA, an dem die dortigen Börsen geschlossen blieben, in ruhigen Bahnen und weitgehend impulslos.

Dass die australische Notenbank eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus einlegte, stützte nicht, zumal sie zugleich in ihrem Begleitkommentar auf die mögliche Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen verwies. Dazu enttäuschten die deutschen Exporte für Mai, die wider Erwarten zurückgingen. Nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski werden schwache Exportzahlen langsam zur neuen Normalität: "Der Außenhandel ist nicht mehr wie früher der stabile Wachstumstreiber der deutschen Wirtschaft, sondern eher eine Belastung", sagte er. In nächster Zeit dürften die erwartete Verlangsamung der US-Wirtschaft, die hohe Inflation und die allgemeine große Unsicherheit weiter Spuren hinterlassen.

QC Partners lenkte derweil den Blick auf den "Fear & Greed Index" der US-Börsen. Mit 85 von maximal 100 Punkten ist er noch weiter in den Bereich der extremen Gier vorgedrungen. "Als Kontra-Indikator mahnt der Fear & Greed Index damit zu erhöhter Vorsicht. Übertriebene Gier war am Aktienmarkt in der Vergangenheit noch nie gesund", hieß es.

Spekulationen um Covestro sorgen für Achterbahnfahrt

Extrem volatil zeigten sich am Nachmittag Covestro. Die Aktie schloss knapp 2 Prozent im Minus, war aber zwischenzeitlich um 8 Prozent abgerutscht. Auslöser war eine Kreise-Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach Abu Dhabi und OMV (+7,4%) einen Zusammenschluss der Unternehmen Borouge und Borealis prüfen sollen, um ein Chemie- und Kunststoffunternehmen mit einem Wert von mehr als 30 Milliarden Dollar zu schaffen. Damit entwich Übernahmefantasie bei Covestro, denn Mitte Juni war Covestro ebenfalls von Bloomberg als Übernahmeziel der Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) genannt worden.

Die zuletzt extrem volatile Aktie von Casino Guichard-Perrichon machte einen Satz um 16 Prozent. Der angeschlagene französische Einzelhändler hatte mitgeteilt, zwei Offerten zur Stärkung der Kapitalbasis erhalten zu haben. Casino hatte zuvor vor einem technischen Zahlungsausfall bis Ende August gewarnt. Der Aktienkurs des Großaktionärs Rally schoss sogar um 64 Prozent nach oben.

Nach ersten Indikationen für das erste Halbjahr gaben Air Liquide um 0,7 Prozent nach. Die Analysten von Bernstein merkten an, dass die niedrigeren Energiepreise die Umsätze stärker als erwartet belasteten. In London erholten sich Astrazeneca um 2,4 Prozent vom 8-prozentigen Minus am Vortag, als eine Medikamentenstudie für Enttäuschung gesorgt hatte.

Als solide wurden die Zahlen zum ersten Quartal von Sainsbury (-1,8%) bezeichnet. Die zweitgrößte britische Supermarktkette erzielte einen bereinigten Jahresgewinn, der genau am oberen Ende der Prognosen lag. Allerdings bestätigte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr lediglich, was laut Marktteilnehmern Vorsicht ausstrahlte.

Die Aktie des Windparkspezialisten PNE (-0,7%) profitierte nicht davon, dass fünf Photovoltaik-Projekte in Rumänien an den französischen Energieriesen Totalenergies (+0,2%) verkauft werden. Über den Kaufpreis haben die Transaktionsparteien Stillschweigen vereinbart.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn* Euro-Stoxx-50 4.390,99 -7,16 -0,2% +15,8% Stoxx-50 3.988,00 -0,32 -0,0% +9,2% Stoxx-600 461,30 +0,32 +0,1% +8,6% XETRA-DAX 16.039,17 -41,87 -0,3% +15,2% FTSE-100 London 7.519,72 -7,54 -0,1% +1,0% CAC-40 Paris 7.369,93 -16,77 -0,2% +13,8% AEX Amsterdam 778,72 +2,28 +0,3% +13,0% ATHEX-20 Athen 3.142,35 +6,41 +0,2% +39,6% BEL-20 Bruessel 3.558,79 +16,45 +0,5% -3,9% BUX Budapest 50.206,79 -144,61 -0,3% +14,6% OMXH-25 Helsinki 4.461,54 +3,11 +0,1% -7,6% ISE NAT. 30 Istanbul 6.659,89 -23,09 -0,3% +12,0% OMXC-20 Kopenhagen 2.028,82 +4,09 +0,2% +10,6% PSI 20 Lissabon 5.988,18 -21,53 -0,4% +4,2% IBEX-35 Madrid 9.588,40 -56,40 -0,6% +16,5% FTSE-MIB Mailand 28.386,88 -60,02 -0,2% +20,0% OBX Oslo 1.121,92 +2,28 +0,2% +2,9% PX Prag 1.285,93 +0,75 +0,1% +7,0% OMXS-30 Stockholm 2.295,93 +1,33 +0,1% +12,4% WIG-20 Warschau 2.056,53 -21,93 -1,1% +14,8% ATX Wien 3.205,93 +27,53 +0,9% +2,8% SMI Zuerich 11.217,34 -1,81 -0,0% +4,6% DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:56 Uhr Mo, 18:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,0898 -0,1% 1,0897 1,0918 +1,8% EUR/JPY 157,38 -0,3% 157,61 157,76 +12,1% EUR/CHF 0,9762 -0,2% 0,9775 0,9778 -1,4% EUR/GBP 0,8561 -0,4% 0,8590 0,8600 -3,3% USD/JPY 144,42 -0,2% 144,63 144,53 +10,1% GBP/USD 1,2730 +0,3% 1,2686 1,2695 +5,3% USD/CNH (Offshore) 7,2246 -0,4% 7,2441 7,2522 +4,3% Bitcoin BTC/USD 30.956,82 -0,3% 31.007,50 30.912,00 +86,5% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,17 69,79 +2,0% +1,38 -10,3% Brent/ICE 76,10 74,65 +1,9% +1,45 -8,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 35,36 33,93 +4,2% +1,43 -57,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.926,72 1.921,67 +0,3% +5,06 +5,6% Silber (Spot) 23,00 22,90 +0,4% +0,10 -4,0% Platin (Spot) 925,20 911,00 +1,6% +14,20 -13,4% Kupfer-Future 3,77 3,78 -0,3% -0,01 -1,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

July 04, 2023 12:11 ET (16:11 GMT)

