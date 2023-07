Im ersten Vertragsjahr soll Dufry 185 Millionen Euro als Konzessionsgebühr an die spanische Betreibergesellschaft Aena überweisen.Zürich - Dufry bleibt an den beiden grössten spanischen Flughäfen in Madrid und Barcelona präsent. Der Reisedetailhändler hat als einziges Unternehmen ein Gebot für die Konzessionen zum Betrieb der an den beiden Standorten Läden abgegeben. Im ersten Vertragsjahr soll Dufry 185 Millionen Euro als Konzessionsgebühr an die spanische Betreibergesellschaft Aena überweisen, erklärte diese am Dienstag...

