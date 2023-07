Christian Steimle übergibt seinen Posten als operativer Chef ab August an Benny Klein, der bisher Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland war.Weinfelden - In der Geschäftsleitung von Lidl Schweiz kommt es zu einem Wechsel: Christian Steimle übergibt seinen Posten als operativer Chef ab August an Benny Klein, der bisher Mitglied der Geschäftsleitung bei Lidl in Deutschland war. Steimle nimmt nach vier Jahren als operativer Chef bei Lidl Schweiz einen neuen Führungsposten bei Lidl in Deutschland an, wie der Discounter am...

Den vollständigen Artikel lesen ...