Varia US Properties hat im 2. Quartal insgesamt acht nicht-strategische Liegenschaften erfolgreich verkauft.Zug - Varia US Properties hat im 2. Quartal insgesamt acht nicht-strategische Liegenschaften erfolgreich verkauft. Trotz des anhaltenden Drucks auf die Bewertung von Immobilien war Varia in der Lage, diese Objekte um oder über ihrer jeweiligen letzten externen Bewertung zu veräussern. Infolgedessen erzielte das Unternehmen einen Gesamtverkaufspreis von USD 200 Mio.

