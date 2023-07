Der Ministerrat hat beschlossen, 8 Millionen EUR zur Unterstützung der Erzeuger in dem Valle del Jerte (Cáceres) bereitzustellen, die von den extremen klimatischen Bedingungen in der Saison 2023 betroffen sind. Diese Hilfe wird aus dem Paket von 276,7 Millionen EUR finanziert, um den Agrarsektor bei Maßnahmen gegen Dürre und zur Bewältigung der Folgen des Krieges in...

Den vollständigen Artikel lesen ...