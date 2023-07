Die Fläche, die in der EU für den ökologischen Landbau genutzt wird, nimmt weiter zu. Sie wuchs von 14,7 Millionen Hektar (ha) in dem Jahr 2020 auf 15,9 Millionen ha in dem Jahr 2021, was 9,9 % der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in der EU entspricht. Bildquelle: Shutterstock.com Zwischen 2012 und 2021 nahm die für den ökologischen Landbau genutzte...

