Michael Rogenmoser kommt vom Onlinevergleichsportal Comparis. Dort verantwortete der 44-Jährige den Geschäftsbereich Versicherungen und Hypotheken.Zürich - Das Immobilien-Beratungsunternehmen IAZI erhält einen neuen Chef. Michael Rogenmoser wird ab dem 1. September die Nachfolge von Donato Scognamiglio antreten, der seinerseits das Amt des Verwaltungsratspräsidenten von Philippe Sormani übernimmt. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Sormani gehe in den Ruhestand, teilte IAZI am Mittwoch in einem Communiqué mit. Der neue CEO...

Den vollständigen Artikel lesen ...