Die Anlagerendite beläuft sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 3.51% und die Mieteinnahmen erhöhen sich um 3.16% auf über CHF 22.9 Mio.Zürich - Der Fonds «Immo56» schliesst sein Geschäftsjahr per 31. März 2023 erneut mit einem sehr positiven Ergebnis ab. Die Anlagerendite beläuft sich im vergangenen Geschäftsjahr auf 3.51% und die Mieteinnahmen erhöhen sich um 3.16% auf über CHF 22.9 Mio. Der Nettoinventarwert steigt per 31. März 2023 leicht an auf CHF 157.44 pro Anteil (gegenüber CHF 157.30 per 31.3.2022).

