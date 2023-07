Die Hensoldt Aktie tut sich in der charttechnischen Widerstandszone oberhalb von 30 Euro weiter schwer. Am Montag war der Aktienkurs des Rüstungselektronik-Konzerns aus München in der Spitze bis auf 30,46 Euro gestiegen. Doch der kleine Anstieg über die 50-Tage-Linie hinaus hatte keinen Bestand. Gestern bliebt die Rüstungs-Aktie den ganzen Tag unterhalb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...