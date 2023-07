Der SMI steht um 9.15 Uhr 0,18 Prozent tiefer bei 11'197,15 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist schwächer in die Sitzung vom Mittwoch gestartet. Der verhaltene Einstieg ins zweite Semester vom Montag und Dienstag setzt sich damit fort. Da die Börsen in New York am Vortag wegen des Nationalfeiertages geschlossen blieben, fehlen die entsprechenden Vorgaben als Impulsgeber. Die Futures auf die US-Indizes neigen aber zur Schwäche und auch in Asien schlossen...

