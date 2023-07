Die SAP-Aktie erhält heute von der Deutschen Bank und von der UBS zwei neue Kursziele. Zudem befindet sich SAP an einer ganz wichtigen Stelle im Chart. Was Anleger jetzt wissen müssen. Seit Oktober 2022 befindet sich die SAP-Aktie in einem sehr schönen Aufwärtstrend - konnte seitdem um über 50 Prozent zulegen. Doch jetzt befindet sich SAP an der wichtigen 50-Tage-Linie und muss entscheiden, wie es für die kommenden Wochen weitergeht. Dazu gesellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...