Die OMV-Aktie (WKN: 874341) legte in den letzten drei Handelstagen überraschend um knapp +12% zu und beendete damit ihren seit Jahresbeginn andauernden Abwärtstrend. Was steckt hinter dem unerwarteten Kurssprung des österreichischen Öl-, Gas- und Petrochemiekonzerns? OMV vorgestellt Die OMV AG (ursprünglich "Österreichische Mineralöl-Verarbeitungsgesellschaft") ist ein integrierter Erdöl-, Erdgas- und Chemiekonzern, der sowohl in der Förderung als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...