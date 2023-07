Neue generative KI-gestützte Funktionen in Oracle Fusion Cloud HCM steigern die Effizienz und optimieren HR-Prozesse für Kandidaten, Mitarbeiter, Manager und Recruiter.Austin - Oracle fügt generative KI-gestützte Funktionen in Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) hinzu. Unterstützt durch den generativen KI-Service von Oracle Cloud Infrastructure (OCI) werden die neuen Funktionen in bestehende HR-Prozesse eingebettet um die Produktivität zu steigern, die Experience von Bewerbern und Mitarbeitern zu verbessern, HR-Prozesse zu optimieren und damit die...

Den vollständigen Artikel lesen ...