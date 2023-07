Der EuroStoxx50 verliert am Mittag 0,73 Prozent auf 4358,73 Punkte.Paris / London - Am Mittwoch haben die europäischen Börsen erneut nachgegeben und damit die Tendenz vom Vortag fortgesetzt. Warnsignale von der Konjunktur bremsten. Der EuroStoxx50 verlor am Mittag 0,73 Prozent auf 4358,73 Punkte. Der französische Cac 40 tendierte mit minus 0,71 Prozent auf 7317,33 ähnlich, während der britische FTSE 100 um 0,63 Prozent auf 7472,14 Punkte sank.

