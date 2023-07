Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer gespannt nach Wien. Dort findet eine grosse Tagung des Ölkartells Opec statt.New York / London - Die Ölpreise haben sich am Mittwoch in gegensätzliche Richtungen bewegt. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 76,04 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate zur August-Lieferung (WTI) stieg dagegen im Vergleich zum Montag deutlich um...

