Syntagma Capital meldet heute den Abschluss seiner Übernahme von Erasteel (https://www.erasteel.com).

Das Unternehmen, das weiterhin unter der Marke Erasteel agieren wird, ist weltweit führend in derkonventionellen und pulvermetallurgischen Bearbeitung von Schnellarbeitsstählen, die für Hochleistungsbearbeitungs-, Bohr- und Schneidwerkzeuge verwendet werden. Darüber hinaus verfügt Erasteel über einzigartige Metallrecycling-Kapazitäten in Europa und kann somit nachhaltige Lösungen für die Wiederverwertung von Batterien, Katalysatoren und Metallen anbieten. 2022 erwirtschaftete dieser Geschäftsbereich an seinen 6 Industriestandorten in Frankreich, Schweden und China einen Umsatz von ca. 275 Mio. €. Beliefert werden vor allem die Luft- und Raumfahrtindustrie sowie die Automobil- und andere Industriesektoren. Der Geschäftsbereich beschäftigt weltweit ca. 860 Mitarbeiter.

"Trotz eines sehr herausfordernden Fusions- und Akquisitionsmarktes finden wir weiterhin attraktive Ausgliederungsmöglichkeiten, um Kapital arbeiten zu lassen und Veräußerungslösungen anzubieten, die Schnelligkeit und Sicherheit bieten. Wir sind begeistert vom Potenzial von Erasteel und sehen der Zusammenarbeit mit dem Management im Hinblick auf das globale Wachstum des Unternehmens erwartungsvoll entgegen", sagte Sebastien Kiekert Le Moult, Managing Partner von Syntagma.

"Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass Kerstin Konradsson als CEO zu Erasteel wechselt. Sie bringt sehr wertvolle Erfahrungen ein, die sie in der Welt der Metallurgie gesammelt hat, nachdem sie President und CEO von Boliden Smelters war und verschiedene Führungspositionen bei Åkers und SSAB innehatte. Außerdem heißen wir Beatrice Charon, ehemalige VP of Strategy bei Constellium, im Beirat von Erasteel willkommen. Wir möchten unsere globale Erfahrung im Bereich Metalle und das umfassende F&E- und Technik-Know-how, die globale Präsenz und die starken Kundenbeziehungen von Erasteel dafür nutzen, das Wachstum des Unternehmens sowohl organisch als auch durch gezielte Fusionen und Übernahmen weiter zu steigern. Außerdem beabsichtigen wir, die Entwicklung der Recyclingsparte von Erasteel in Frankreich zu beschleunigen", sagte Syntagma-Partner Frank Coenen.

Das an der Transaktion beteiligte Syntagma-Team bestand aus Sebastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), Fabio Yamasaki (Principal) und Gabriele Lo Monaco (Senior Associate).

Syntagma wurde beraten von der Kanzlei Willkie Farr Gallagher (Hugo Nocerino und Victor Cann (Unternehmensangelegenheiten), Faustine Viala, Charles Bodreau, Charles-Antoine Erignac und Jordan Pontal (regulatorische Angelegenheiten)), Lincoln International (Géraud Estrangin, Côme de Las Cases), PwC Transaction (Eric Douheret, Clément Meudec, François-Xavier Bornet, Geoffrey Donio, Charles Simonnetto), PwC Recht und Steuern (Anne-Valerie Attias-Assouline, Mathieu Norest, Morgane Croisier) und Advention Business Partners (Jean-Michel Schmitt, Iska Pivois).

Über Syntagma Capital

Syntagma investiert in Unternehmen, die von der praktischen operativen Erfahrung profitieren können, um das Wachstum zu beschleunigen und die Performance für alle Beteiligten zu verbessern Wir sind echte Betreiber mit Erfahrung bei der Arbeit in und der Verwaltung von Firmen auf globaler Ebene. Wir nutzen unsere internen Ressourcen, um erfolgreiche Strategien zu entwickeln, umzusetzen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen und auf diese Weise nachhaltige, langfristige Werte zu schaffen. Syntagma investiert in und betreibt Unternehmen in einem breiten Spektrum von Branchen mit besonderem Schwerpunkt auf den Märkten für Material-, Chemie-, Industrie- und Unternehmensdienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Transport und Logistik, Vermietung von Ausrüstungen, Metalldienstleistungen und anderen Branchen. Als Unterzeichner der UN PRI hat sich Syntagma bei all seinen Investitionen zu hohen ESG-Standards verpflichtet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brüssel (Belgien). Weitere Informationen finden Sie auf https://syntagmacapital.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230704699068/de/

Contacts:

Marie Ciparisse

Telefon: +32 (0)2 315 70 12

E-Mail: mciparisse@syntagmacapital.com