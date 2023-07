Goldbeck Solar baut PV-Parks in Kanada und Chile und erhält dafür eine Finanzierung von 44 Millionen Euro vom französischen Fondsmanager Rgreen. Das deutsche PV-Unternehmen Goldbeck Solar realisiert Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen in Kanada und Chile. Wie das Unternehmen mitteilte, verfügen die kanadischen PV-Projekte in Alberta über eine Spitzenkapazität von 61 Megawatt (MWp) bzw. 8 MWp. Sie sind ferner Teil eines Joint Ventures mit Pathfinder Clean Energy. Goldbeck Solar sei bereits in dem nordamerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...