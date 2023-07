Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der Bereich Real Estate & Private Markets von UBS Asset Management gibt heute den ersten Zeichnungsschluss seiner fünften Private-Equity-Wachstumsstrategie mit Zusagen von Investoren in Höhe von insgesamt 265,8 Millionen EUR bekannt, so UBS Asset Management in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

