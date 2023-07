Leverkusen - Bundesligist Bayer Leverkusen hat Jonas Hofmann vom Ligakonkurrenten Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der Nationalspieler unterschrieb bei der Werkself einen Vier-Jahres-Vertrag, teilte der Verein am Mittwoch mit.



"Wir haben uns schon länger mit Jonas beschäftigt und sind froh, dass er sich für den Weg zu Bayer 04 entschieden hat", ließ sich Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes zitieren. "Dank seiner Spielübersicht, seiner hervorragenden technischen Fähigkeiten sowie seiner Erfahrung ist er ein Typ Spieler, den wir für unseren Kader gesucht haben", fügte er hinzu. Der Mittelfeldspieler drückte seine Dankbarkeit für die Zeit bei der Borussia aus und begründete seinen Wechsel: "Zuletzt hatte ich aber verstärkt das Gefühl, etwas Neues machen zu wollen." Hofmann begann seine Profi-Karriere bei der TSG Hoffenheim.



Nach fünf Jahren bei Borussia Dortmund, inklusive einer einjährigen Leihe zum 1. FSV Mainz 05, wechselte der gebürtige Heidelberger 2016 zu Borussia Mönchengladbach. Für die "Fohlen" gelangen dem Rechtsfuß in 184 Bundesligaspielen 80 Scorerpunkte. In der Nationalmannschaft kam Hofmann bislang 21-mal zum Einsatz und traf dabei viermal.

