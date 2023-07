Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sinkt in der ersten Handelsstunde um 0,41 Prozent auf 34 279,00 Punkte.New York - Die US-Börsen haben nach einer Feiertagspause am Mittwoch zunächst keine gemeinsame Richtung gefunden. Wenige Stunden vor Veröffentlichung des Protokolls zur letzten US-Notenbanksitzung taten sich die Anleger am Mittwoch mit einer klaren Positionierung schwer. Neue Konjunkturdaten hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank in der ersten...

