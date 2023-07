Frankfurt/Main - Am Mittwoch hat der Dax nach einem bereits schwachen Start weiter nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.938 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



"Auch heute präsentiert sich der Index deutlich schwächer als die Wall Street", kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets den Handelstag. "Das Tief vom Donnerstag der vergangenen Woche bei 15.900 Punkten ist erreicht und damit die letzte Haltestelle vor der massiven Unterstützungszone bei 15.700 Zählern." Laut Oldenburger wäre damit der richtige Zeitpunkt für die Bullen erreicht, eine Korrektur zu starten. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas schwächer.



Ein Euro kostete 1,0874 US-Dollar (-0,05 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9197 Euro zu haben. Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr deutscher Zeit 76,43 US-Dollar, das waren 18 Cent oder 0,2 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

