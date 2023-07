Gestoppte bzw. gedrehte Serien: ATX -1,5% auf 3158, davor 7 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 3056,3 auf 3205,93), ATX Prime -1,42% auf 1599,24, davor 7 Tage im Plus (4,52% Zuwachs von 1552,1 auf 1622,2), ATX TR -1,5% auf 6954,71, davor 7 Tage im Plus (4,9% Zuwachs von 6730,74 auf 7060,27), Wienerberger -1,14% auf 27,84, davor 7 Tage im Plus (5,47% Zuwachs von 26,7 auf 28,16), CA Immo 0% auf 27,05, davor 6 Tage im Plus (7,13% Zuwachs von 25,25 auf 27,05), OMV -3,62% auf 41,24, davor 5 Tage im Plus (13,02% Zuwachs von 37,86 auf 42,79), BKS Bank Stamm -0,76% auf 13, davor 4 Tage ohne Veränderung , DO&CO 0% auf 123,6, davor 3 Tage im Minus (-7,07% Verlust von 133 auf 123,6). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Kapsch TrafficCom 13,65 (MA100: 12,35, xU, davor 69 Tage ...

