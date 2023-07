Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut an Boden verloren. Damit schloss er auch am dritten Handelstag des zweiten Semesters im Minus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch erneut an Boden verloren. Damit schloss er auch am dritten Handelstag des zweiten Semesters im Minus. Nach anfänglich ruhigem Verlauf mit leichten Verlusten ging es mit der Eröffnung in den USA etwas deutlicher abwärts. Vor allem die defensiven Schwergewichte konnten die Verluste aber etwas eindämmen. Insgesamt verlief der Handel am Mittwoch...

