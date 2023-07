Inmitten dieser Herausforderungen haben sich die Mega-Cap-Technologiewerte als treibende Kraft hinter der Markterholung erwiesen, was zu einem noch nie dagewesenen Konzentrationsgrad in den wichtigsten Aktienindizes geführt hat.Wir erleben derzeit eine der unbeliebtesten Aktienmarkt-Rallyes der jüngsten Vergangenheit. Dieses Stimmungsbild resultiert sowohl aus der geringen Beteiligung der Anleger an Aktien als auch aus der schlechten Performance von Aktienportfolios im Vergleich zu wichtigen Indizes. Aktien haben die hartnäckig hohe Inflation, eine Reihe von regionalen Bankausfällen in den USA...

Den vollständigen Artikel lesen ...