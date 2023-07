Amazon kündigte an, in den kommenden Wochen seine ersten europäischen Rivian-Lieferwagen in Deutschland einzuführen. Dies ist Teil des langfristigen Plans von Amazon, sein Transportnetzwerk zu elektrifizieren. Es wird erwartet, dass 300 dieser Elektrofahrzeuge im Einsatz sein werden und in den Regionen München, Berlin und Düsseldorf unterwegs sein werden. - Die Lieferwagen sind ein Bestandteil der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...