Der historische Hagelsturm, den die Stadt Valencia am Montag erlebte, mit Eisklumpen in der Größe von Walnüssen, traf eine große Anbaufläche in zahlreichen Gebieten der Provinzen Valencia und Castellón. Zu den Erträgen, die die größten Verluste erlitten, gehören Zitrusfrüchte, Kakis, Mandeln und Olivenbäume. Foto © AVA-ASAJA...

