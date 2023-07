In Schleswig-Holstein haben die ersten Betriebe mit der Himbeerernte und darunter auch Selbstpflücke begonnen. Auch die Süßkirschen sind reif. Die heißen, trockenen Tage haben die Reife der Kirschen und Beeren etwas beschleunigt, so dass in diesem Jahr in der letzten Juniwoche bereits mit der Himbeer- und Kirschernte der frühen Sorten begonnen werden konnte, wie die...

Den vollständigen Artikel lesen ...